【書展延期】鄧達智感可惜：為大家健康無可厚非 (16:26)

本地著名時裝設計師鄧達智（William），原定在今年書展期間，推出兩本新書《衣路歷情》和《THROWBACK》，分享他在時尚界的心路歷程、有趣見聞，以及鮮為人知的秘密，但由於本港疫情再度爆發，貿發局今天宣布書展延期舉行，William接受《明報》訪問時坦言可惜，心情亦無奈，但認為書展延期屬無可厚非。

William說：「我覺得係可惜，因為大家準備咗咁多嘢，最重要係心情，準備心情做呢件事，今次我出兩本書，都係出版社重點推介，所以亦有記者會及新書分享，節目好豐富，但突然間要改期，過去一星期疫情逆轉都冇辦法，為公眾衛生無可厚非，決定係正確，（書展）延遲幾個月，希望疫情好似之前比較平靜先去做，好過依家去搏，心情係無奈，但為大家健康福祉，無可厚非。」

問到會否擔心銷量？William說：「我唔係特別擔心銷量，唔係我最大concern，依家大家咁緊張同擔心時，夾硬去開書展嘅話，肯定影響銷路，反而延到9月或12月，等遲啲有信心再舉行書展，人流同過去咁多的話，反而係更好事情，留得青山在，哪怕冇柴燒。」

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（即時娛樂）