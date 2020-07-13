【書展延期】新書改網上發售 「藍帶靚媽」蔣怡唔擔心銷量 (17:10)

由於疫情再度爆發，原定周三（15日）舉行的書展宣布延期舉行。模特兒出身的蔣怡（Coco），聯同6位星級名廚，在新書《氣炸鍋食譜》示範共40款菜式。

現時書展延期，被封為「藍帶靚媽」的Coco接受《明報》訪問時表示，原定在書展期間舉行簽書會及跟粉絲見面，現時也告取消，新書會改為網上銷售。問到有沒有擔心銷量？她說：「銷量就唔擔心，靠宣傳慢慢來，大家多咗喺家煮嘢食，會多咗機會用氣炸鍋，反而對本書銷量有幫助，長遠嚟講係會賣得更加好。（延期是否正確？）啱呀，自己都擔心，最近情況嚴峻，少帶小朋友出街，少同朋友聚會，我覺得健康最緊要，大家小心啲，要戴口罩，避免太多接觸。」

2018亞姐香港賽區冠軍梁雪瑤（Sheryl），書展期間推出寫真相集《MY WAY》，對於書展延期舉行，她坦言收到消息一刻，亦感到少許驚訝和失望：「本身有大型簽名會舉行，不過要延期到9月或12月，延期都有好處，多啲時間宣傳，同埋多時間錄埋首歌。（擔心銷量？）唔擔心，因為除咗書展，本書會放喺便利店發行，下星期會上架。」

亞姐李芷菱亦表示本來計劃書展期間，會有4天簽書會，現時全部取消，但明天的新書記者會，暫時如期舉行，而新書稍後會進行網上訂購。問到有沒有擔心影響到新書銷量？她說：「都會有，因為新書原定7月出售，好多朋友心急如焚，怕一再延期影響購買者期待感。（延期決定正確？）當然會感到失望，但疫症嚴重，健康最緊要，我會尊重大會決定。」

相關新聞：【書展延期】鄧達智感可惜：為大家健康無可厚非

相關新聞：【書展延期】溫碧霞支持貿發局決定：希望疫情快結束

相關新聞：【書展延期】馬米高嘆計劃被打亂：安全最緊要

相關新聞：【為健康着想】方健儀希望書展延期：安全永遠不能妥協

（即時娛樂）