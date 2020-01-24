【164日冇出過街避疫】古巨基曬一家三口照 賀結婚6周年 (22:39)

古巨基與太太Lorraine於2014年結婚，今日是他們結婚6周年紀念，可是撞正新型冠狀病毒肺炎疫情再次爆發，二人選擇留在家中，與兒子Kuson一家三口簡單慶祝。

古巨基留言：「疫情下的結婚6周年，第1次3個人的紀念日，第164天沒有出過家門。本來計劃早前的連續沒確診日達到24日便能出關，可是突然迎來了新一波疫情，數字甚至比第一波更為讓人擔心。家中多了一位小生命，Kuson的健康比我倆任何事都重要，我們真的不敢冒任何風險，決定繼續自我隔離家中，觀望疫情情況。

另，雖然一直留在家中，但工作上的會議一直都以視像通話進行。因為這波疫情涉及多宗社區感染甚至幾天內累積百多宗個案，為了安全起見，我也讓我設計公司的同事們不用上班，在家Home office。新一波疫情確診數字每天都創新高，情況讓人擔心，希望大家盡量減少社交活動多Stay home，如外出請常戴口罩，以策安全。

#大家真的不能鬆懈 #繼續戴好口罩 #繼續勤洗手 #真的希望疫情盡快完 #留家第164天 #stayhome #workfromhome #古sir育兒手記」

（即時娛樂）