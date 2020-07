鄭衍峰今日(7月13日)29歲生日,昨晚跟一眾友人慶祝,並在社交平台大曬生日禮物,其中有朋友送上為他製作的一個Ig Filter濾鏡,他即場跟身邊友好拍攝,期間一度拍到緋聞女友馮盈盈,二人毫不避嫌望向鏡頭,相當sweet。

鄭衍峰留言:「多謝大家同我 #熱烈慶祝鄭衍峰成立29週(周)年 禮物從來都不是在乎平或貴。 是送禮者那份願意搞(絞)盡腦汁氹你開心的心意。 對一些IT人來說,要由零開始製作一個ig filter絕對是輕而易舉。 但對佢來講... 這可能比連續吹水20個鐘更加難。 It's the effort that counts 你呢?你收到那份令你最最最感動不已的生日禮物未? I know I have. Thank you 😊 #想玩個filter可以dm我 #send俾(畀)你」

