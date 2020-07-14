【孖余香凝拍MV】吳嘉熙搏到盡 大解放半裸上陣騷玉背 (16:10)

余香凝（Jennifer）與吳嘉熙（Cheronna）合作炮製新歌《天地分裂》，歌曲講述人們於各自的道路上，總是在對錯是非的價值間，一邊掙扎、一邊尋找屬於自己的快樂，她們在性格、唱腔和創作屬一剛一柔，正突顯歌曲意思。

日前她們為新歌拍攝MV，二人在MV內演兩姊妹，Jennifer獨自照顧病母，相反Cheronna早已離家出走，過自己想要的生活。提到今次的拍攝，Jennifer表示與Cheronna同場戲分不多，反而與「母親」內心戲令她難忘。

Jennifer說︰「今次最大挑戰是同MV中母親演對手戲，因為母親病重，一直只有我照顧，內心好大壓抑，當你離開時反而有一種釋放的感覺，要花時間去培養情緒。」MV中，Jennifer拍攝一幕為母親抹身鏡頭，她稱︰「現實中我會幫阿媽染髮化妝，細個有幫媽咪揼骨，如果母親有一日要我這樣照顧，我一定會照顧她，因為我好愛我媽媽。」

Cheronna在MV中有新突破，與飾演她男友的同公司師兄劉志偉（Wayne），不乏情慾鏡頭，而且還挑戰性感尺度，半裸上陣與劉志偉「肉搏」並大騷玉背。Cheronna說︰「今次比較再少布些，拍攝時都有尷尬，我有kiss戲，因為公司同事反應熱烈，他們比我更興奮，另外因有些鏡頭的關係，只用了乳貼，所以好需要志偉用身幫我遮住，又要現場男工作人員迴避。」

Cheronna坦言拍攝時出汗，令她更感到不好意思，「因為出晒汗，但要同志偉親熱，我都有同佢講唔好意思，而佢又同我講唔好意思，因為佢啲鬚拮到我，我反而覺得搞笑。」

（即時娛樂）