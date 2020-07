【跟老公結婚9年】李玟驚傳婚姻現危機：醫治破碎心靈 (16:43)

天后李玟(CoCo)跟富豪老公Bruce Rockowitz於2011年10月結婚,婚禮眾星雲集,有指當年豪花1.5億港元舉行一連兩晚超豪婚禮,並傳出花數千萬港元,邀請國際級巨星助興,星光熠熠,之後移師邵氏影城舉行婚後派對,Bruno Mars及Black Eyed Peas擔任表演嘉賓。

據台灣傳媒報道,現年45歲的CoCo驚傳婚變危機,昨天她曾在微博貼文,並寫道:「要醫治破碎的心靈,是需要極大的勇氣和時間的。勇氣並不是與生俱來,是需要從實踐中去不斷地學習,改進和爭取...我還在學習和爭取中。我希望...希望...」昨天她在instagram亦貼相自勉:「BE STRONG ENOUGH TO HEAL YOURSELF BECAUSE YOU CAN﹗」不少網民留言擔心她和老公Bruce婚姻,是否出現問題。

CoCo胞姊Nancy回覆台灣傳媒時表示:「那是她私人的事情,最好等她去解畫,我不方便代替她說什麼,但是我都想提醒大家不要太過敏感。」Nancy又稱若CoCo婚姻出現狀況,一定會親自跟大家說明。

