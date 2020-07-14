【跟老公結婚9年】李玟驚傳婚姻現危機：醫治破碎心靈 (16:43)

天后李玟（CoCo）跟富豪老公Bruce Rockowitz於2011年10月結婚，婚禮眾星雲集，有指當年豪花1.5億港元舉行一連兩晚超豪婚禮，並傳出花數千萬港元，邀請國際級巨星助興，星光熠熠，之後移師邵氏影城舉行婚後派對，Bruno Mars及Black Eyed Peas擔任表演嘉賓。

據台灣傳媒報道，現年45歲的CoCo驚傳婚變危機，昨天她曾在微博貼文，並寫道：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的。勇氣並不是與生俱來，是需要從實踐中去不斷地學習，改進和爭取...我還在學習和爭取中。我希望...希望...」昨天她在instagram亦貼相自勉：「BE STRONG ENOUGH TO HEAL YOURSELF BECAUSE YOU CAN﹗」不少網民留言擔心她和老公Bruce婚姻，是否出現問題。

CoCo胞姊Nancy回覆台灣傳媒時表示：「那是她私人的事情，最好等她去解畫，我不方便代替她說什麼，但是我都想提醒大家不要太過敏感。」Nancy又稱若CoCo婚姻出現狀況，一定會親自跟大家說明。

（即時娛樂）