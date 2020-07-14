【跌傷後…】林奕匡做物理治療 太太李靄璣爆坐唔定去吸塵 (18:38)

林奕匡日前和朋友出海，落船時不小心失足，結果手腳受傷入院。李靄璣昨日在社交平台透露老公林奕匡的康復情況：「佢複（覆）診後做了物理治療，醫生話佢戴個immobilizer多幾日，就可以唔戴啦👏🏻🙌。話說呢幾個禮拜，佢每晚都痛到唔係好瞓到覺，瞓三四個鐘就會痛醒，因為止痛藥既（嘅）藥效都只係得幾個鐘，好折騰😖而且一路郁唔到隻手，會連帶頸部、背部、胸口都會酸（痠）痛，真係慘慘豬🙍🏻‍♀️⠀

頭嗰幾日，我已經鍛鍊（煉）到變為一個非常稱職的看護，洗頭抹身、清洗傷口完全難唔到我😏 所有事，最緊要係冷靜，有耐性，細心啲諗吓假若換轉頭係自己，會想別人點樣幫助你🙂 雖然老公好自責也內疚，但係話過會互相照顧對方一生一世，並唔係信口開河😏呢幾個禮拜又算什麼呢，況且佢絕對係我見過最積極嘅受傷者。⠀

叫做好翻（番）幾日，已經嚷著（着）什麼都儘（盡）量自己做翻（番），仲無啦啦走去吸塵🤷🏻‍♀️真係俾（畀）佢激死🙄😆。最近更日日唱歌，仲竟然彈倒（到）小小鋼琴🎹👍🏻 所以大家唔好擔心，多謝大家嘅問候。而（依）家疫情加劇了，大家都要好好保重🙌」

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（即時娛樂）