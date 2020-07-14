【給老公張致恒的信】雯雯盡訴心中情 爆朋友疏遠 被睇死 (20:51)

雯雯表明選擇了戴上張致恒的婚戒，她就不會輕易放棄。（Ig圖片／明報製圖）

張致恒（Steven）去年捲入「桃色風波」，被揭一腳踏五船，雖然最終情定圈外女友雯雯，可是形象已盡毀。就算外間給予張致恒負評，雯雯依然對老公不離不棄，並先後為他生下兩名小朋友。雯雯剛在社交平台發長文力撐老公，盡訴婚前婚後的心中情，爆朋友疏遠張致恒，以及全家被人睇死；她大讚老公很顧家、很惜她和小朋友，真正為屋企付出，所以她不會放棄的。

雯雯網上留言原文：

「呢個世界就係好現實 你有本事你風光嘅時候大把人會埋身 但係當你衰到貼地跌落谷底嘅時候 就算識咗幾耐幾好朋友都會遠離自己 好似覺得會影衰自己咁..

坦白講有邊個會鍾意不停去求人幫忙 唔係去到絕路冇辦法都一定唔會選擇行呢條路 但係世界上太多冷血同絕情嘅人 就算唔幫忙都要趕盡殺絕

我就覺得每個人人生都會有唔同經歷 依家就算幾差都唔代表永遠 最差嘅時候幫助自己嘅一定要好好記住要感恩 最惡劣嘅時候嫌棄自己嘅都要多謝佢哋 係因為佢哋令到自己變得更加堅強同獨立

我好想多謝我老公 我冇咩本事亦都暫時幫助唔到屋企啲乜嘢 分擔唔到經濟上嘅所有 甚至冇辦法又可以自己一手一腳照顧兩個小朋友又可以工作到 多謝佢冇嫌棄過我 我只可以努力盡快回復自己身體去照顧好屋企 令佢可以安心專心用所有時間出去工作..

無論而（依）家條路有幾難行 就算只係食好普通嘅餸菜 有幾多人睇死我哋呢個家庭 為咗兩個小朋友我哋一定唔會放棄

我從來唔覺得同一個明星 甚至曾經係自己偶像嘅人結婚 係好驕傲又或者好巴閉嘅一件事 但係能夠同到一個 好顧家好錫（惜）自己小朋友嘅男人結婚 我已經覺得自己好幸運。

老公我哋一齊加油！無論咩環境咩處竟（境）.. 你就係你..我選擇得戴呢隻戒指 就唔會放棄 我會係（喺）度。

我亦都想講 過往係點樣 好多人同我講呢個男人唔係專一對你 冇人可以保證所有嘢 時間亦1秒1秒咁過 唔需要去執着一切 至少佢係真正為呢個屋企付出 真心對待小朋友 不計較任何 又湊仔又做家務又煮飯 咁樣唔係已經好足夠咩.

疫情下 加油.. 冇嘢係撐唔住嘅.

結左（咗）婚10個月 給你的說話。 加油❤️」

（即時娛樂）