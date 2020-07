林子祥兒子林德信在社交平台分享出海照片,大騷弗爆身形,可是下半身激凸,即時成為網民焦點。

林德信留言:「Fitness challenge... how are we going to do it now???」原來他想提出健身Challenge挑戰,問現在應該怎麼做,並tag了幾位朋友接受挑戰。

