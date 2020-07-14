【開心速遞】馮盈盈驚喜現身 斬燒味又著浴袍玩百變 (23:54)

馮盈盈驚喜現身《愛‧回家之開心速遞》！今晚播出的一集「島大FYY」中，馮盈盈飾演香港島大學飯堂燒味部的美女盈盈，代替大芬姐，令一眾男生神魂顛倒；雖然她與朱凌凌（吳偉豪飾）、金城安（周嘉洛飾）及阿壯（焦浩軒飾）初次見面，卻對他們的口味瞭如指掌。頭皮（吳卓衡飾）鍾情盈盈並搵機會親近她，豈料卻被人整蠱，他懷疑是盈盈所為，又大膽假設盈盈就是被凌凌、安仔及阿壯激親去了韓國散心的大芬姐，但眾人都不相信。

之後，盈盈邀凌凌、安仔及阿壯為美術部的朋友擔任裸體模特兒，三人也答應幫忙，但安仔因女友Bonnie（林凱恩飾）而未能準時出現，他因而發現一個「驚人秘密」，懷疑盈盈就是大芬姐，於是趕往找凌凌及阿壯，想拆穿盈盈身分，其後才知道盈盈是大芬姐侄女，她出現是想幫姑姐找三人報仇；其後，大家發現子丹從中搞鬼，才導致彼此間有誤會，於是合力對付子丹。

其實，馮盈盈早在2018年已被傳會加入《愛‧回家》劇組，因「送水輝」許家傑曾在社交網分享馮盈盈、湯盈盈、姚瑩瑩同框畫面，但當時馮盈盈否認入組。其後，阿壯於某一集把自稱是「島大馮盈盈」的大芬姐P圖，把她改成馮盈盈的樣貌，手機屏幕出現了馮盈盈，故不少網民希望她可以客串演出，想不到現在願望成真。

（即時娛樂）