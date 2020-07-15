【歌唱比賽出身】駱振偉入行13年終圓夢 推出處男單曲 (16:04)

駱振偉（Thor）為人認識，多是ViuTV節目主持身分，直至近期在ViuTV音樂節目《Chill Club》中，當主持同時又演繹別人的歌而廣受好評，其實Thor是歌唱比賽出身，他於2007年參與歌唱比賽獲得金咪大獎，並以歌手身分入行，但遺憾的是，13年來Thor無緣入錄音室灌錄自己歌曲，到最近終獲機會推出首支個人單曲《成熟‧不了》，Thor獲老婆力撐陪拍MV。

新歌獲《Chill Club》中的樂隊及梁栢堅加持，包攬曲詞編監工作，令Thor藉新歌唱出入行多年的心聲。今次首度當主角，Thor份外緊張，所以與導演構思如何拍攝MV時也思前想後。Thor說：「都有諗過拍個故仔，搵其他人幫手，但大家覺得我未試過係整個project嘅主角，今次應該出多啲鏡，於是導演好有心機，用咗一個最真誠嘅方法，簡單地拍一個MV畀觀眾欣賞。」

對於首次成為主角，Thor坦言有壓力，同時也感到受寵若驚，他說：「入行10幾年，時間唔長亦唔短，但鏡頭長期對住我嘅機會不多，所以一roll機，我係feel到緊張、有壓力，因為唔單止首歌係屬於我咁簡單，喺我身邊仲有咁多人為我做嘢，嗰一刻我內心只係識得不停『嘩！嘩！嘩！』，實在好感激大家幫我完成MV。」向來甚少探班的丹麥籍太太Katrine，拍攝當日亦有現身為他打氣，令Thor十分感動，他說：「我做嘢一向好專心，唔鍾意人打擾我，所以老婆好少嚟現場探班，但嗰日佢都話嚟睇吓我，好難得。」

（即時娛樂）