【預視會分手】林子傑假戲真做流男兒淚 張紋嘉爆喊 (16:17)

林子傑在節目中流男兒淚，並預視和女友Crystal會分手，Crystal得悉後也即時淚崩。（大會提供）

ViuTV節目《調教你男友》分別邀得藝人及素人情侶參與，包括張紋嘉和男友林子傑、崔建芒與唐詩勁等。

明晚（16日）播出的一集，6位男友互訴激嬲女友經歷，張紋嘉（Crystal）男友林子傑（Ronald）分享有次跟Crystal走在街上，他被一名陌生男人惡意碰撞，即怒不可遏地與該男子理論，並爆粗指罵對方。

兩人甫入餐廳，Crystal問他：「你係咪想打死佢吖？咁你呢刻想點吖！」Ronald火遮眼衝口而出對她說：「我依家想郁你囉！」Crystal聽罷哭出來，打算離開餐廳，他們在餐廳有點拉扯，Ronald對此感到非常後悔。

今集梁祖堯扮演6位男士的女友，以即興劇場考驗眾男反應。阿祖飾演Crystal，向Ronald提出分手，Ronald一開始問分手原因，是否因為「我賺得唔夠多？」並指已預視到兩人終會分手，Ronald假戲真做，邊講邊流下男兒淚。

梁祖堯及後由南丫島趕返去市區，讓Crystal知道男友反應，她知道後即場淚崩，指不明白為何Ronald會這麼想，亦知道他早由拍拖開始，已萌生這想法：「其實佢同我生活過就知，我都會出街食魚蛋粉，我唔係佢諗嘅嗰種人。」祖堯亦相信Crystal並不會這樣想，認為Ronald要擺脫心魔。

（即時娛樂）