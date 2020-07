next

人氣組合MIRROR其中兩位成員姜濤和邱士縉(Stanley),今午出發到台灣拍劇,兩人在社交網貼了在離境大堂的照片,由於疫情再爆發,他們做足防疫措施,戴眼鏡和口罩。

姜濤曾透露此行要在當地拍劇4個多月,不過他在ig則表示「See you guys after six months」,即要半年後才再跟大家見面,意味着粉絲可能要到明年初才再見姜濤。

Stanley亦在ig留言稱:「要出發了,各位放心,我們會小心的,相信這是一趟難忘的旅程,去我喜愛的地方,做我熱愛的工作,一定會努力去感受,學習的。」MIRROR其他成員留言祝他們拍攝順利。

(即時娛樂)