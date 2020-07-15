【大手筆】安以軒為囝囝舉行1歲生日會 Benz電動車贈兒子 (17:20)

再度佗B的台灣女星安以軒，跟澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚3年，去年7月安以軒誕下囝囝「66」，眨眼B仔已經1歲。安以軒今早在微博貼了多張和囝囝慶祝生日的相片，由大排筵席改為家庭聚會，出席親友也約40人，相當熱鬧！

安以軒和囝囝及老公身穿橙色T恤，兩公婆惜囝囝面珠，又齊坐小型火車及玩波波池，兩公婆還送了一部Benz兒童電動車給囝囝，生日會還舉行「抓周」習俗，十分高興。

安以軒有感而發說：「時間怎麼過的那麼快？！一眨眼你已經滿一周歲了，這一年是你的成長，也是我的成長，從無拘無束的安小姐成為有所牽掛的麻麻（媽媽），你的到來讓本屬於我自己的時間慢慢變少，也需要放棄很多其它（他）想要做的事情...但是！能夠看著（着）你一天天長大，參與紀錄下你成長的每一個瞬間，麻麻（媽媽）覺得一切付出都很值得。

我懷裡（裏）的小寶貝，好捨不得你長那麼快哦~還好我一天都沒離開過你，永遠忘不了見到你第一眼的感動~謝謝你來到我的身邊做我的寶貝，謝謝你總是笑啊笑的，像個小天使帶給身邊的人歡樂&溫暖，祝你人生第一個生日，生日快樂，願陽光歡笑常伴你左右，#這次所有事情親力親為一手包辦，也是累壞孕麻麻（媽媽）了~66咱們說好..未來2、3、4、5、6、7、8 ..直到16歲！一切從簡如何？？？」

（即時娛樂）