【大派薑醋】陳山聰B仔取名陳霆軒 為兒子出疹感心痛 (17:57)

【今日直擊】陳山聰今日為劇集《超能使者》開工，向工作人員派薑醋。他表示太太Apple在7月1日誕下愛兒Jaco，眨眼已過了半個月，希望跟從中國傳統12朝派薑醋習俗，與大家分享喜悅，又公布Jaco已改中文名：「我有位長輩識少少相學命理，幫Jaco取名為陳霆軒，湊巧我好鍾意個『軒』字，以前都想過生仔改這個名。原本我想揀『曦』字，但個字仲難寫過契爺吳卓羲，太太怕個仔將來怨我，哈哈哈。」

疫情近日再爆發，山聰坦言擔心，為了妻兒健康著想，他已加強防疫措施：「我每日返工，太太會幫我執好『走佬袋』，袋中裝有毛巾、衣服、拖鞋冲涼用品，每朝凌晨拍完劇收工，我會在公司冲涼才回家。」他慶幸Jaco在2個月後才打疫苗，暫時可避免外出，但見到兒子日前敏感出疹非常心痛，幸好食藥後皮膚好轉，他才放心。

他又笑稱為愛兒而變癡漢，開工期間會翻閱愛兒照片和短片，以解掛念之情：「個感覺好奇幻，我每日只能見他1小時，雖然他未識反應，我會望住他、抱他、對他說話，可能抱慣寵壞了他，他現在會喊扭人抱，我開工前會叫他要乖，不要欺負陪月姐姐和媽媽。」

（即時娛樂）