【邊個藝人曾被毛孩咬傷？】姚子羚險毁容堅拒棄養  (22:12)

Super Girls成員趙慧珊（Aka）被流浪狗咬爆唇縫9針，粉絲大感心痛。過往，原來亦有不少藝人試過被狗咬傷，包括姚子羚、蘇志威及S.H.E的Hebe（田馥甄）。

姚子羚曾被領養的狗仔「通仔」咬傷臉部，並留下多處疤痕，需要停工半年休息；雖然險毁容，但她絕對沒有棄養「通仔」之意，依然很愛惜牠。

蘇志威試過被飼養的高加索犬咬傷手，幸傷勢不嚴重；他認為這次意外是自己在不適當時候行到愛犬身邊，愛犬出於本能反應才咬他，故他不會棄養。

Hebe小時候被鄰居的狗咬pat pat，她曾憶述意外於過年的時候發生，當時有男生放鞭炮，因狗很怕鞭炮，於是追着一班小朋友跑，她是唯一一個女仔，加上又跑得最慢，所以被咬pat pat，要到醫院打破傷風針。

張松枝兒子於長洲被狗咬傷，當日張松枝太太帶兒子到長洲玩，一名女子帶着一隻狼狗行過，該狼狗突然衝向其子及咬傷他，狗主卻像沒事發生，也沒道歉，所以報了警；最後漁護署回覆指證據不足，未能起訴該狗主。

葉璇帶收養的流浪狗「多寶」參加朋友的生日會，牠卻咬傷了同場的內地女星李依曉，結果李依曉頭部與左耳共縫20多針；其後，兩人更因此事件對簿公堂。

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（即時娛樂）