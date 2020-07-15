【防疫措施】食肆晚上禁堂食 譚小環茶餐廳自取外賣半價 (22:28)

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府收緊防疫措施，限制食肆晚六朝五禁堂食，只限外賣。譚小環與老公蔡強榮開設的茶餐廳，也作出相應對策，今日起一連7日晚上6時開始，到店自取外賣，全單半價；今日未到晚上6時，茶餐廳外已出現人龍買外賣。

昨日他們在社交平台公布有關消息，「【渣哥和你癲】聽晚（15日）開始，全港食肆將會步入更寒冬，面對史無前例第一次禁止夜市堂食，今日（14日）開緊急會議商討對策。出品部主管：生意額至少下跌一半，我哋唯有向供應商減少入貨量，其中一位供應商係老人家，今日喺電話度話我哋係佢主要客戶，講到想喊咁滯⋯⋯ 樓面部主管：應該要Cut減樓面員工，但佢哋個個都手停口停⋯⋯今日更有兩位夜更Part time年輕人主動請辭，話唔想增加我哋負擔⋯⋯ 我聽到心裡黯然兼眼濕濕 咁啦既然要Cut，嗰50%就Cut我先啦！要蝕，就由渣哥負責蝕啦！

現在宣布：

由明天（15日）起連續7天，每晚18:00開始

大渣哥茶記所有{到店自取}外賣

一律照原價全單5折

即係全方位，無限定，全單半價

舉例：鮮茄焗豬扒飯，$35

（全店食物正常數量備貨，售完即止）

呢個決定除咗令大家用半價就可以享用大渣哥晚餐，共渡時艱之外，仲兼可以幫到供應商，員工渡過難關⋯⋯咁咪大家都無事囉 希望喺痛苦嘅日子裡面，可以令大家開心返少少」

（即時娛樂）