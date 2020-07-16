關智斌相隔14年再出寫真集 最難忘跟老師學擺弓道姿勢 (18:43)

關智斌（Kenny）相隔14年，今年8月將再推出寫真集《尋蝶戀花》，內容是以「尋找自己」的旅程為主題，希望讓大家感受到他的成長、理想和勇氣。今次寫真集於日本取景，由香港新生代攝影師Miss Bean（羅豆）拍攝，在短短6天走遍東京、伊東及大島。

關智斌為了這次拍攝，事前狂操肌肉，希望呈現出比過往更好的體態，「寫真集為何叫《尋蝶戀花》，因為我希望呈現到給大家睇，經過這10幾年來自己成長的體會，對於夢想的追求，以及對理想的睇法，『蝶』是有蝴蝶破繭而出的意思、繁花盛放的一個感覺，於是就用了蝴蝶和花去呈現」。

至於拍攝期間有什麼趣事發生，關智斌說每天工作過後跟大家食大餐、飲酒是最開心的，當中在「弓道館」拍攝是最難忘的，「因為當日真的有位老師教我如何去擺姿勢，日本人學習真的會用好多時間心機去學，所以那些姿勢並不是一時三刻就可以擺到。當日的學習過程，老師都幾惡，我又要好快又要投入到狀態，所以那一部分的相應該是最辛苦。不過影出來的效果，真的有那種『弓道』感覺，是一個再出發感覺，睇番那輯相真的好滿意」。

（即時娛樂）