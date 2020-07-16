【心之所往】李佳芯唔介意負面批評：會改正及提醒自己 (18:33)

李佳芯（Ali）日前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，大談推出新書《心之所往》感受。

Ali說：「我絕對不是作家，以前讀書時，作文都不是特別叻，我只係想記錄一些事，透過新書講我的內心世界及為什麼會形成今日的我，所以我將由細到大，我印象深刻經歷都一一寫低，裏面故事全是真人真事。」她又說：「我洗澡時候特別多靈感，平時如果沒靈感，我會放低筆，去找東西吃、煮麵、洗衫及做運動，因為我是一個不能迫的人，愈迫自己愈想不到東西。」

談到入行後感受最深事情，Ali說：「感恩自己演過很多討好角色，我拍劇做第三者，我真的沒有想太多，全因為自己喜歡演戲，但出來效果原來觀眾好喜歡，初初不懂演戲，做完被人罵我不懂做戲，但我又好喜歡看負面批評及留言，好似說我好多小動作及說話太快，如果有道理的批評，我會改正及提醒自己。（登台唱歌被狠批感受深？）2017年元旦唱《小幸運》我好記得，我從來都不喜歡在人前唱歌，為了工作我臨急抱佛腳去學，最終當然不能，之後竟然變成話題，每次一提到《小幸運》，大家就好似好開心，現在我慢慢改善緊，都有繼續學唱歌，但每次上到台都好緊張。」

（即時娛樂）