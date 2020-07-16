hmvod網上免費播7部電影 張建聲王宗堯籲做好防疫措施 (21:20)

本港再爆發新一波新冠疫情，政府收緊防疫措施，全港所有食肆昨日（15日）起、晚上6時至翌晨5時不能堂食，只能外賣；12類娛樂場所，當中包括戲院亦要關閉，暫時為期 7日。市民在家避疫，網上影視點播平台hmvod推出了一連7日電影免費睇，每晚9時半至凌晨5時於官方facebook欣賞7部本土電影，包括昨晚已播出的《作家的謊言：筆忠誘罪》及今晚播的《一路向西》，之後會依次序播映《小男人週記3之吾家有喜》、《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》、《西謊極落：太爆太子太空艙》、《猛龍特囧》及《棟篤特工》加長版。

對於相關防疫措施，張建聲稱工作因而押後及改期，又指健身室要暫時關閉，對正在減磅的他而言是嚴重打擊，跑步、打泰拳等帶氧運動全部不能做，惟有在家吃少些及做少量運動。不過，他覺得為己為人，也盡量不要出街，就算出街都要戴口罩及不要前往人多地方。

王宗堯就叮囑大家要做好防疫，並要有心理準備，因為7日之後可能仍未脫離疫情「危險期」，「香港人繼續做好自己嘅嘢，自己做好防疫措施，要洗手、要戴口罩，返屋企同食嘢前要做好清潔，有唔舒服記得要睇醫生」。

（即時娛樂）