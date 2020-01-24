【翻唱天王經典歌致敬】Dough-Boy出碟賀入行10周年 拍MV搵林雪助陣 (21:33)

香港唱作人、音樂總監兼饒舌歌手Dough-Boy，今年是他入行10周年紀念，過去一年香港經歷多次巨大風波，故他將自己在這年遇上的各種高低潮感受，寫進於今年內推出的新專輯。據知，Dough-Boy會重唱一位本地天王的首本名曲，並重新編曲。他說：「有此構思是因為自己很鍾意這位天王歌手，所以想做一首致敬作品；因為之前大家合作過，所以問准了對方。」但Dough-Boy暫賣關子，不透露這位天王是誰。

新碟第一首主打歌《Prove》，Dough-Boy請來台灣Hip Hop界代表人物兼好兄弟Barry Chen，以及年僅20歲的流行電子音樂天才Gareth.T聯手炮製；歌曲MV則有林雪、正冒起的YouTuber光頭幫TomFatKi及香港說唱新星Billy Choi等助陣，MV講述飾演「大佬」的林雪率領Dough-Boy等策劃打劫。林雪表示在能力範圍內，應該給予有才華的年輕人們實踐夢想機會，「拍MV之前嗰晚聽歌聽通宵，現場見到呢班後生仔，包括導演、攝影師、燈光師都好有heart，其實好唔容易，邊個一生出來就識唱識演識拍？佢哋有啲嘢想表達，實際未必係諗咁容易，我叫做有多少少拍戲經驗，大家交流一下，我喺佢哋身上其實學到好多嘢」。

至於香港樂壇被睇淡，搞Hip Hop還有否發展空間？Dough-Boy說：「我做音樂嘅初心，唔關加入邊度樂壇嘅事，主要做自己鍾意嘅嘢，有幾多知音人就交畀大家決定。我見到嘅係，近兩年香港Hip Hop界做嘅演出，入座率唔差得過其他人，又愈來愈多新力軍加入，你話香港樂壇已死，應該唔包括我哋Hip Hop界。」

（即時娛樂）