紀念「金嗓子」周璇100歲冥壽 周旋孖敖嘉年踏台板演《天涯歌女》 (21:45)

有「金嗓子」美譽的周璇，今年8月1日100歲冥壽，為紀念這位一代紅藝人，國寶級歌唱家周旋將參演高志森旗下「春天實驗劇團」出品及製作，黃百鳴任藝術指導的舞台音樂劇《天涯歌女》，她將與敖嘉年、李潤祺及鋼琴王子陳雋騫合作。《天涯歌女》將於9月24日至26日假屯門大會堂演奏廳演出4場，音樂劇包羅15首周璇歷久不衰的經典金曲代表作，令觀眾極盡視聽之娛。

高志森是次跟周旋合作，原來是其恩師黃百鳴推介給他的。「這已是黃百鳴第3次向我提供心儀演出者，第一次推介紅線女高徒蘇春梅演出《一代天驕》；第二次推介閻奕格演出《搭錯車》，今次是第3次出題目給我，更馬上介紹我認識周旋」。

高志森大讚周旋待人隨和親切，沒架子，「周旋是她本名，在內地多年來的發展也叫周旋，是著名青年女高音歌唱家、國家一級演員、中國音樂學院碩士學位、中國新十大女高音歌唱家之一、香港國際音樂交流促進會會長。周旋嗓音甜美、曲風大氣、寬廣的音域加之極具感染力的動情演唱，被譽爲『新一代金嗓子』。她力求創新，民族與時尚相結合、流行與傳統相碰撞，將民歌國際化、流行化，被讚譽爲『國寶級歌唱家』。」

（即時娛樂）