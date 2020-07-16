【出道25年】楊千嬅貼舊照自嘲少女變中女 爆囝囝唔認得 (22:38)

今天是已為人母的楊千嬅入行25年，她在社交網貼舊照及當年參加新秀片段，不過囝囝Torres卻認不到她，連千嬅也不禁「吓」了一聲。

千嬅表示晃眼入行25年，由少女變成中女，笑中有淚﹑淚中有序，她說：「我人生算是盛載很多眼淚的一位女歌手了，（水瓶座音樂此時響起），跟着時代巨輪走到現在，從來沒有想像過，一剎那，一個疫情可以改變整個世界。

人生中經歷過的不管好與壞，成功或失敗，開心與傷心，一切都是珍貴的，活著（着）很感恩，感謝所有一起共事過的朋友，所有合作過的唱片、經理人公司的伙伴，音樂製作人，填詞的老師們，樂手，教導過我的前輩和老師，給予我演出機會的導演，每一位合作過的演員和歌手，所有一直義無反顧支持我包容與體諒我的歌迷們，不管大家在路途上，上車或下了車，待過我好的，一輩子放在心裡（裏），因為好不容易遇見愛，所有都是最好的債，人生在倒數，餘下時間，我會繼續努力活著（着），好好鍛鍊（練），珍惜身邊愛我的人，我最愛的家人，實踐自己的夢想，堅持做自己喜歡的事。

疫情仍然嚴峻，日子不好過，我們一起齊心抗疫，不要鬆懈，努力堅持，身體健康，期待下次一起慶祝『大壽』。#感謝大家在網上剪接送給我的紀念片段 #回憶滿滿 #第14屆新秀歌唱大賽 #MY25 #1995年7月16日 」。

（即時娛樂）