【梁漢文現象】王喜提議見到前輩掉頭走 陳志雲直指阿倫真不該 (00:03)

陳志雲的YouTube頻道，今晚播出節目《Stephen‧傾》原本的嘉賓是梁漢文，由於譚詠麟公開一張跟警隊高層謝振中與梁漢文在球場上的三人合照引起軒然大波，梁漢文成戰靶，個人社交平台被網民洗版。他公開解釋當日是被前輩（譚詠麟）叫住影相，但未能撲熄網民怒火，他亦為此甩底不亮相陳志雲的節目。雖然梁漢文缺席，陳志雲沒責怪，更與王喜出口相助，分析事件釐清責任，認為事件跟梁漢文或他的10月演唱會無關。

今晚陳志雲以女鬼Margaret造型亮相，任嘉賓的王喜就以「忠勇毅」身分現身，阿喜選唱梁漢文的歌，並笑說：「人唔到歌到。」他們分析「梁漢文現象」，陳志雲多次以「陰功」形容，並指梁是蠢蠢哋。阿喜認為阿倫拉梁漢文「落水」的心態，是搵人攤分風險。他從梁漢文的表白句子中：「踢完走，校長拉住話影張相……做人應該尊重前輩……」其中的省略號，相信是心聲，拉住影相難道say no！阿喜亦質疑阿倫曾否徵求梁漢文同意才公開照片，他指阿倫雖然已「上岸」唔怕鬧，但他仍搵後輩攤分風險，要是跟他合照的是國家主席習近平，相信阿倫不會叫多一個人同合照。阿喜提醒說：「以後見前輩舉手就掉頭走！」

陳志雲直指阿倫唔啱，他分享一段往事，早在做AO（政務主任）時跟譚惠珠認識，後來食飯時相遇，他開心跟珠姐合照留念，對方體貼提醒不要將照片上載社交平台，理由是不想連累陳志雲被人鬧。他說：「這是真正的人情味與關心，這才是人！」明顯不值阿倫的所為。他又以女鬼的身分公開對阿倫喊話：「下次想合照就搵我啦！真係搵鬼同你影，搵鬼睇呀！」

王喜提起藝人合照，想到Do姐（鄭裕玲）喜歡跟不同人合照作記錄，不過自去年中開始，他在電台見Do姐打招呼時，她也是雙手垂下，沒有提出合照之意。阿喜對此感諒解，總好過勉強。

（即時娛樂）