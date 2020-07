胡杏兒老公李乘德(Philip)剛剛在社交平台分享他跟大仔Brendan去髮型屋的照片,兩父子頭上一樣包上毛巾,Philip就眼望前方,但Brendan卻狠狠地望向鏡頭,似乎不滿這個時候被拍照,眼神好有戲。

李乘德搞笑留言:「“Mummy no photos please!” Brendan knows the macho man golden rule - no photos allowed when towel is wrapped around man’s head. 媽媽你知唔知男人用毛巾包住個頭係唔可以影相㗎?!」

(即時娛樂)