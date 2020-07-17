【全店同事要檢測】譚小環食店有食客確診 閂門徹底消毒清潔 (17:31)

譚小環和老公開設的「大渣哥茶記」，有食客於日前確診，食店今天已關門徹底消毒。（資料圖片）

本港疫情再度爆發，政府收緊防疫措施，近日確診個案仍持續雙位數字，不少個案屬本地感染，亦有源頭不明的個案。

由譚小環和老公蔡強榮開設的食店「大渣哥茶記」，其facebook專頁昨晚表示，今晚做不到外賣半價，因為該店有食客確診，今早亦關門不做生意，要即時做一次徹底深層消毒及清潔，確保店舖安全，而全店所有同事兩天內都會進行檢測，必須呈陰性才可回到工作崗位。

fb內文如下：

「【對不起，聽晚外賣半價震撼唔到了……】

我們兩日前才因應疫情，決定強推晚市外賣半價震撼優惠，怎料剛剛收到消息，有一位曾於上星期二，7月7日來過「大渣哥茶記」的食客……剛確診了（個案編號1611）。

我們很驚訝，但又不驚訝，始終打開門做生意，每日食客以千計，有來過幫襯的食客人數非常多，現在疫情嚴峻，總有可能會發生這樣的事情。

但有幾點一定要表達：

（1）這位食客是7月7日來的，7月16日深夜我們才收到確診消息，其實他是何時惹病和何時發病的，抱歉，我們都不知道；

（2）我們的店員在疫情開始至今，都一直有做好防疫及消毒措施；

（3）收到消息，那食客有一位同桌食客，但同桌食客暫時沒有確診，亦有可能7月7日那食客來的時候，其實還沒有感染，這樣當時傳染到的機會就更低；

（4）7月7日或以後來過的食客，請大家跟我們一起保持鎮定，希望你們觀察著自己的身體有沒有變化，如有異樣，請即聯絡衞生防護中心及我們，熱線電話：2125 1111／2125 1122 (上午九時至晚上十時運作)；

（5）其實到呢一刻為止，衞生防護中心都係無聯絡過我哋嘅。

我們希望大家平安，但無論如何，即使已經是十日前的事情，我們都是採取非常謹慎態度，收到消息後立即行動，已經漏夜聯絡了史偉莎，明天一早開始，關門不做生意，即時做一次徹底深層的消毒及清潔，確保店鋪安全；另外，全店所有同事兩天內都會進行檢測，必須呈陰性才可以回到工作崗位。

至於我們何時才會再開門營業，完全不是重點，我們必須先做好清潔消毒及完成檢測，等所有店員的檢測結果都到手，確定安全，才再作決定，到時會盡快通知大家。

對不起，要大家擔心大渣哥，但這個事情總有可能會遇上的，我們頂得住！「好人一生平安」，這次我要跟大家說之餘，也借此跟自己的同事打個氣！祝大家都身體健康，平平安安。」

（即時娛樂）