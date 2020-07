大馬宅男女神林明禎愛犬Chocolate昨日離世,今日她在網上發文悼念:「16年前收到這份驚喜,當時衝上前蹲下,抱起來超小一個耳朵又大大的,想都沒想直接就叫Chocolate!最初嘴裡(裏)最多不準(准)不可以的媽媽,現在是最疼巧克力的,還有最buddy的小寶弟,雖然除了我和小寶弟,其他人都被巧克力的銳牙咬過,但全家人都還是一樣疼你❤️,Chocolate昨日離開我們了,Good bye my baby boy❤️We love you so so much 會一直在我心裡(裏)面 20040303-20200716」

