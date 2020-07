陳茵媺(Aimee)剛剛在社交平台分享兩母女自拍合照,見她跟細女Camilla玩得好開心,連拍了幾張相,擺出幾個表情。但其實Aimee正在做運動,可是卻被Camilla中途闖入,要她一齊玩自拍,惟有暫時停下來陪囡囡親子樂。

陳茵媺留言:「When your home workout is interrupted mid-way for a selfie photoshoot... 😍 Can't wait until the gyms re-open again! 😜 #motherdaughter #homeworkout #selfie #stayhomestaysafe」陳茵媺笑言被人打斷做運動,等不及想健身房重新開放。

(即時娛樂)