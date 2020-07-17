【疫情再爆發】10月紅館個唱宣布延期 梁漢文：決定非常合理 (21:04)

梁漢文（Edmond）原定於今年10月31日及11月1日，於紅館舉行兩場 《梁漢文天天在家音樂會 2020》，因為疫情再三爆發，今晚宣布延期舉行。

Edmond所屬的大岳娛樂有限公司，今晚發出演唱會延期通告：「鑑於香港近日新型冠狀病毒疫情日趨嚴重，主辦單位與康文署及相關政府部門等溝通後，目前仍未獲得正式的入座人數安排，以致無法向公眾落實公開發售門票之數量及座位安排。經慎重考慮及與相關製作單位商討後，為確保觀眾、表演者、工人作人員等安全及健康著想，主辦單位決定原定於 2020 年 10 月 31 日及 11 月 1 日於香港紅磡體育館舉行之 《FWD 富衛保險呈險﹕梁漢文天天在家音樂會 2020》將延期舉行。演唱會具體延期時間，將會視乎疫情實際情況及相關政府部門落實通知後，再另行公佈（布）。不便之處，敬請見諒。」

而大岳娛樂發言人表示：「其實演唱會由決定進行至今，每日都千變萬化，延期舉行並不是新消息，早在五月中，因應場地座位安排，一直未能落實進場人數及座位距離如何處理，已經叫Edmond 要有心理準備或會延期。六月底喜見疫情好轉，紅館一度宣布可開放八成入座率，於是才決定進行影演唱會海報工作，影完海報，疫情又開始日漸嚴重，七月十五日紅館閉館，何時再開，及如何發售座位等措施，又再有變，要有待開館才會有新通知。公司認為沒必要要公眾承擔買飛之後又再有變之不便，才決定延期。」

而公司對Edmond絕對支持，期待疫情轉好，很快可以再有好消息同大家公布。Edmond表示，已收到公司演唱會延期的通知，他個人認為公司決定非常合理，一切聽從公司安排。

（即時娛樂）