【置身事外】梁漢文演唱會延期 關唔關譚詠麟事？ (22:18)

梁漢文於今年4月興奮宣布將於10月底在紅館舉行第五次個人演唱會。他要以最fit狀態表演，實行減肥操肌肉，向各星級好友求減肥秘訣，在兩個多月努力下，練到六嚿腹肌 ; 同時為演唱會宣傳新歌。一切準備就緒，《梁漢文天天在家音樂會 2020》原定10月31日及11月1 日舉行，今晚主辦單位宣布，由於疫情趨嚴峻，跟康文署及相關政府部門溝通，未獲得正式的入座人數安排，以致無法向公眾落實公開發售門票之數量及座位安排。為免公眾承擔買飛之後又再有變之不便，故決定延期。

演唱會延期原因除了疫情影響，難免有揣測跟近日梁漢文捲入合照風波有關。本月初梁漢文跟明星足球隊踢波，在球場被前輩譚詠麟拉住跟警隊高層謝振中三人合照，他成箭靶被網民在社交平台洗版。有粉絲留言感失望，又有說：「梁漢文，不了！」昨晚他原本為陳志雲YouTube直播的《Stephen．傾》任嘉賓，亦因為這件事而缺席，志雲已透露梁漢文的演唱會有可能取消。究竟梁漢文演唱會延期跟阿倫有沒有關係？相信網民的反應可見跟阿倫有關係，但可能阿倫覺得與自己無關。梁漢文連日被網民圍攻，他公開解釋後也未能撲熄網民怒火。至於阿倫則置身事外，微博看他的遊蹤，繼續開心！

（即時娛樂）