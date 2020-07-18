【專訪】麥子樂拍《地產仔》佬味十足 擺脫「御用細佬」框框 (23:33)

40歲的麥子樂在無綫出身，離巢後曾加入英皇，現在再轉投古天樂旗下，雖然兜兜轉轉打滾了20年，但對演藝事業仍有團火，希望遇到有代表性角色。最近他在熱播ViuTV劇集《地產仔》中飾演吳肇軒的舅父「周全」，演技備受肯定又佬味十足，擁有一張童顏的他，成功擺脫做「御用細佬」的框框。

麥子樂在《地產仔 》中飾演裝修師傅，跟吳肇軒有段「舅甥情」，他說：「簡直壓倒勝，贏了軒仔，哈哈哈！其實是多得導演教得好，提示我不要再用後生仔演法，要表現成熟、淡定一面，務求與軒仔角色虛浮性格形成對比。不過，開工第一日有點怯場，驚被軒仔演出蓋過自己，我和他認識好多年，大家消遣聚會傾偈，知道他是學院派，我就是訓練班出身，大家學的不同，會交流演戲睇法。我覺得他能量好強，不用太多休息的，好似我以前，而自己資歷較深，跟他演對手有壓力，唔衰得。」子樂坦言幸好及時修正自己的情緒，未被導演發現，更對他的表現收貨。

麥子樂可謂天生童顏，他感謝媽媽遺傳良好基因，因而演過很多細佬、古惑仔及愛識女仔的角色，「現在心態仍保持一份純真，與年輕人無代溝，即使再演細佬都能駕馭，但自己希望轉型，感恩近幾年接觸不同類型的戲。我離開TVB好多年，跳出來影視圈發展，覺得好大分別，由於我從小已是電影迷，所以好鍾意拍電影，演戲方式要求精準、秒間爆發力，不過好多劇集製作已經行電影模式，演劇集的方法不可以甩漏。（想跟哪些演員合作？）好多演員都想合作，好似周潤發、郭富城，有能力才站得穩，想睇他們演戲，還可睇他們工作態度」。子樂感激亦師亦友的著名監製戚其義及黃德斌教路，老闆古天樂也有給予意見，提醒畀心機去做，不要太心急。

（即時娛樂）