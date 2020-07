現年34歲、2010年度港姐「最上鏡小姐」李雪瑩,於2016年與圈外男友結婚,婚後育有一女Lilia。今日在社交平台宣布懷第2胎,陳凱琳、宋熙年、朱千雪、楊潮凱、楊秀惠及岑杏賢等,分別留言送上祝賀。

李雪瑩開心表示:「We are excited to share that Lilia will become a little big sister very soon﹗♥️ #Family #Love #ThreeBecomesFour #FamilyOfFour #Baby #BigSister #BabyBearChan」大致意思指女兒Lilia就快做家姐,屋企將由3位變成4位成員。

李雪瑩昔日曾參與過《怒火街頭2》、《衝上雲霄II》及《On Call 36小時II》等劇集,於2014年跟無綫解除合約,出外進修並離開娛樂圈,2014年她客串主演的《愛我請留言》,成為她的告別作。

(即時娛樂)