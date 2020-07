next

崔碧珈與HotCha成員張惠雅分別在社交平台,分享在家中拔罐情形,前者一次過用上13個拔罐,相當之誇張,而張惠雅只是簡單展示一個,莫非崔碧珈體內有很多毒素要排出來?

崔碧珈留言:「Stay at home and do cupping therapy!留係(喺)屋企既(嘅)其中一個活動,就係媽咪幫我拔罐,痛得黎(嚟)好『舒服』哈哈😛 #膊頭有一個特別黑 #可能成日慣咗用右邊 #齊心抗疫」

張惠雅表示:「估唔到閉關呢段日子,除走(了)瘦咗,腰既(嘅)舊患好明顯咁搵返(番)個痛點,喺我拉拉下(吓)筋既(嘅)時候,其他痛點都出埋黎(嚟),好似我呢個左膊,我痛咗好多好多年,每次跑步跑到幾K左右就會開始扯住痛,係好痛好痛,類似骨痛既(嘅)感覺,睇過好多唔同醫師都處理唔到,尋晚拉筋發現咗幾個點,今朝起身決定試下(吓)可唔可以喺好底層咁整上黎(嚟)再拔罐,點知真係得咗😱,hello你見唔見到d瘀血啊,byebye 😙😄😄😄😄😄」

(即時娛樂)