【施匡翹確診】何雁詩 Dear Jane接受病毒快速測試 (21:10)

何雁詩及Dear Jane分別跟確診者有接觸，會去接受病毒快速測試。（資料圖片／明報製圖）

娛樂圈出現香港首宗新冠肺炎確診的藝人個案，施匡翹證實確診外，其經理人劉麗萍（Apple姐）及唱片宣傳人員阿佳亦「中招」。何雁詩約10日前曾與阿佳一齊往電台工作，因此自動自覺到醫院接受病毒快速測試，暫時未知結果。

何雁詩早於3月因喉嚨痛兼輕微發燒，曾進行病毒快速測試，慶幸呈陰性結果，而今次雖然無任何病徵，亦第2度做測試以求安心，「今次像Second in（interview），希望是Final in，暫時未出現病徵，但下星期有工作要外出，為求安心便做檢測，最擔心是感染到家人或朋友。可能醫院認為我不屬高危，因為是10日前見確診者，有一齊食過飯，加上我不是空肚，所以只叫回家抽取唾液，今早才拿去醫院檢驗」。

何雁詩與未婚夫鄭俊弘同住，為安全起見在家會戴上口罩，亦暫時分房隔離。

此外，和確診者有接觸的Dear Jane，收到各界及傳媒關心詢問，同樣會去做測試，以策安全。

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（即時娛樂）