【曾接觸施匡翹】20位無綫藝員報告呈陰性 《勁歌》謝文欣：繼續自我隔離 (17:58)

歌手施匡翹和宣傳人員阿佳確診新冠肺炎，由於他們曾到過將軍澳電視城宣傳，跟不少藝人和工作人員曾接觸，無綫方面亦人心惶惶，今明兩天要「封城」徹底消毒。

部分無綫藝人已完成檢測，並陸續在社交網報平安，戴祖儀﹑周志康﹑王虹茵和陳欣茵等的檢測結果呈陰性。」施匡翹確診前曾於本月16日，到無綫錄影《勁歌金曲》，同場還有J.Arie（雷深如）、JC（陳泳彤）及溫碧霞等。

J.Arie在ig貼相並留言：「本人雙面哈菲與確診者有密切接觸，雖然並無任何症狀，但而（依）家等緊樽仔留口水化驗及報告，會逐一同宣傳工作安排交待（代）及用phone-in及facetime方式作訪問，敬請原諒及祝我吉人天相。」

和周志康主持《勁歌金曲》的謝文欣，亦在ig表示：「收到檢測結果呈陰性，由於工作關係，都真係接觸過唔少人，所以喺度同大家報個平安，希望大家都安心啲，好感謝家人朋友以及係各界人士嘅關心幫忙同慰問，辛苦晒大家為我擔心，知道就算個test result係negative都唔等如100%無事，我會繼續自我隔離，繼續留意身體狀況，時刻保持警惕，希望大家都平平安安身體健康百毒不侵，Take Care!!」

孔德賢曾跟施匡翹上過戲劇班，他表示：「Everything will be alright﹗小弟先行告退，同個新枕頭休息返幾日先#唔好出街啦 #帶（戴）實個口罩 #講真真係有啲驚 #無事嘅 #好耐之前嘅相。

（即時娛樂）