【新城暫停嘉賓到電台直播】薛家燕取消錄影《流行經典50年》 (18:36)

歌手施匡翹每星期都到新城電台主持節目，由於她確診新冠肺炎，新城方面已即時全台噴霧大清潔，範圍包括直播室﹑錄音室﹑大堂﹑主持座位等，都需徹底消毒，以策安全，同時跟施匡翹同日做過節目的主持人，亦要進行檢測。

有報道指新城方面已通知DJ暫停邀請嘉賓到電台直播或錄音訪問，並可改為視象或電話訪問，直到另行通知。新城台柱的薛家燕回覆時表示，接到新城通知，她這個星期暫時不會返新城電台，改做電話訪問或用Zoom做節目。原本《流行經典50年》於後天錄影，跟監製商量後會取消，始終主持與歌手做節目時，不能戴口罩，公司會全面清潔錄影廠，而身在美國的大女石祐珊，都緊張打電話叫她減少外出，家燕姐表示會留在家中做運動及練歌。

施匡翹上周四做完節目後，緊接由葉文輝（啤梨）開咪，啤梨在ig貼相及留言：「多謝大家關心，我冇發燒暫時冇事，我會繼續做足預防措施做好本分。希望電台嘅同事同埋大家都身體健康，亦希望確診嘅娛樂圈朋友大步攬（檻）過，早日康復。」

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（即時娛樂）