【曾接觸確診者】TVB主播許文軒Ig報平安：核酸檢測結果呈陰性 (19:53)

許文軒被指7月16日錄影《勁歌金曲》期間，曾接觸過確診新冠肺炎的宣傳人員阿佳，今日他在Ig報平安，表示他的核酸檢測結果呈陰性，「平安便是福，大家要學懂感恩！喺呢度同大家報個平安，喺報道出街後，我已立即去醫院做了核酸檢測，結果呈陰性。謝謝大家嘅關心、慰問和祝福，令到大家擔心實在萬分抱歉，我會繼續保持警惕，留意自己嘅身體狀況，乖乖留喺屋企唔會周圍走。為咗身邊愛你嘅人，希望大家時刻都保持個人衛生，戴口罩，勤洗手，減少社交接觸，千祈唔可以鬆懈。祝各位身體健康！確診者早日康復！」

相關新聞：【新城暫停嘉賓到電台直播】薛家燕取消錄影《流行經典50年》

相關新聞：【曾接觸施匡翹】20位無綫藝員報告呈陰性 《勁歌》謝文欣：繼續自我隔離

相關新聞：【跟麥德羅緊密接觸】劉少君自覺「中招」 召救護車到醫院

相關新聞：【曾跟施匡翹錄《勁歌》】溫碧霞穩陣起見急做檢測

相關新聞：【曾跟施匡翹上堂】戴祖儀度過人生無助一天：真係好驚...

相關新聞：【冇見過麥德羅】蔡一傑強調身體健康：最近好少出街

相關新聞：【歌手確診新冠肺炎】施匡翹含菌量接近零：暫時感覺良好

相關新聞：【曾跟施匡翹接觸】周志康已做檢測：有結果向大家報平安

相關新聞：【Apple姐留院打坐唸經】麥德羅病情反覆 曾有呼吸困難

（即時娛樂）