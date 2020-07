next

容祖兒於Ig限時動態內上載一名女士在慶回歸歌舞晚會獻唱《隆重登場》的短片,當日聚會暫時有數人確診。祖兒上載該短片,搞笑留言:「Everybody one two three four」。網民熱議,似有幸災樂禍之嫌,祖兒疑避免涉入敏感話題,火速刪帖。不過照片已被網民Cap圖,並且在討論區與社交平台流傳。

容祖兒就此事在Ig解畫:「真是一場誤會,只因有朋友發來一段小片段說有女士在宴會上唱我的歌,我看了覺得這位女士很投入很有正能量很開心,於是便截圖發了帖替她數拍子而已。但卻被冠以不同解讀真的無奈,因此把帖子刪除免得繼續被錯誤解讀,更衷心祝福染疫者早日痊癒,大家高度戒備保持健康。」

(即時娛樂)