《#後生仔傾吓偈》馮盈盈王虹茵接受病毒檢測 結果呈陰性 (21:48)

歌手施匡翹與宣傳人員阿佳確診患新冠肺炎，不少跟他們有接觸的人都擔心去做病毒檢測。根據一份疑似無綫的病毒檢測名單，多名《#後生仔傾吓偈》主持皆榜上有名，皆因曾與施匡翹上戲劇班。身為主持之一的馮盈盈今日回覆本報記者查詢，她表示：「我沒有病徵，我亦不屬高危，但一直會有工作，為求親人和同事安心，我便今早在公司安排下到醫院做深喉唾液檢測。已經收到結果，證明我對病毒呈陰性，但我仍會自我隔離，留在家中，密切注意自身情況，希望大家都平安無事，身體健康，全香港上下一心，同心抗疫，疫情盡快消退。」

另一主持人王虹茵（Sharlene）亦在Ig報平安：「剛剛收到結果檢疫呈陰性，終於放下心頭大石，始終這幾天工作都遇見很多人，令大家人心惶惶。原來病毒就在自己附近，真的很害怕，真的很感激各界家人朋友的幫忙和關心，小妹會繼續做好預防措施，自我隔離，保持警惕！大家都要平安呀。」

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（即時娛樂）