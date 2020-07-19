【曾接觸確診者】何雁詩杜穎珊齊報平安：檢測呈陰性反應 (22:10)

何雁詩（左）希望身旁宣傳人員阿佳和各確診者早日康復過來。（何雁詩Instagram圖片／明報製圖）

何雁詩約10日前曾與宣傳人員阿佳一齊到電台工作，阿佳確診患新冠肺炎後，何雁詩昨日早上已抽取唾液去醫院檢驗，至剛才終於有報告，結果是呈陰性反應。

何雁詩在社交平台表示：「今次報告出了，報告指我對新冠肺炎呈：陰性反應！昨天曾傳出我確診的消息，令很多朋友擔心，幸好今天報告得出結果令自己大家也可以鬆一口氣。現今我最關心的是佳哥和各確診者的健康，希望佳哥好好休息（請不用擔心我們，我地（哋）會好好照顧自己架（㗎）啦💕）接下來的工作會有所調整，以大家安全為重，希望大家理解。最後祝大家身體健康，注意個人衛生，如非必要就不要外出啦🙏🙏🙏💕」

此外，《#後生仔傾吓偈》主持杜穎珊同一時間在網上報平安：「檢測結果是陰性🙏十分感恩，也很感謝大家的訊（信）息！好有愛。之後會繼續保持警惕，提高衛生意識，大家都要小心啊！」

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（即時娛樂）