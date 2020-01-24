【暫無人確診】TVB安排100職藝員檢測 電視城大規模消毒 (23:09)

歌手施匡翹與宣傳人員阿佳確診患新冠肺炎，無綫成為高危地帶，疑牽連近百職藝員。無綫企業傳訊部宣傳科今日發放電視廣播城的新消息：「上周有外間唱片公司歌星曾進入電視城錄影節目，其後證實有個別人士包括一位歌星及其宣傳人員確診。公司在這兩天已將確診者或疑似緊密接觸者曾接觸到的地方進行大規模消毒清潔，地方包括綜藝2、3號錄影廠，劇集11、12、13廠，1廠化妝及服裝間，工場大樓排舞室，廣播大樓6樓非戲劇製作分部辦公室等等。另外，公司亦已經追蹤到約一百名與確診者可能有接觸的職藝員同事，並安排分批至醫院接受新冠病毒檢測。直到現時為止，已收到約30名同事的檢測結果，全屬陰性。預計其他同事的檢測結果會在未來2天得悉。直至現在，在此事件上並沒有公司同事證實確診，公司會按情況跟進有關應對措施。」

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（即時娛樂）