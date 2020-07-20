【專訪】自資7位數炮製處境喜劇 陳志雲：觀眾歡樂是最大回報 (23:35)

陳志雲向來多搞作，早前他投身KOL行列，在YouTube開設「志雲頻道stephen channel」。最近他自資7位數製作處境喜劇《姨媽到Imado》將在旗下頻道播出，劇中更反串扮女鬼，戲鬥石詠莉、劉亭君及莫竣名，希望在疫情下帶些歡樂給香港人。

日前陳志雲接受訪問，並以劇中女鬼Margaret造型示人。他稱此處境喜劇以貼地為賣點，今年2月開始籌備，現在仍努力後期中，但因疫情反覆故需要不斷修改。對於早前通過「港區國安法」，陳志雲說未因此受影響，劇本毋須作出改動。拍攝期間，香港經歷不少事情，會否覺得很艱難？他立即以Margaret的口吻笑說：「好似我們之前在咖啡店，拍拍吓有警察出現，個心真的很怯，因不知他們在附近做什麼，就算冇犯法都很怯……」

說到反串演女鬼，陳志雲笑言：「因為演女鬼造型誇張一點都冇人話你，我不覺得重口味，哈哈！」被爆在劇中疑獻上熒幕初吻時，他再以Margaret的身分大賣關子：「不好意思，暫時不能講，這些親密的行為，跟那些名人……哎呀！還是不講了！」

是次自資約百萬元製作費，陳志雲坦言預了有出冇入，觀眾的喜愛、歡樂和笑聲已是他最大回報，亦希望「志雲頻道」能愈來愈多粉絲。除了出錢，陳志雲還碌盡人情卡，邀得王喜、前財政司長曾俊華、黃夏蕙、陶傑及潘紹聰等客串演出。其間，陳志雲自爆最驚曾俊華：「如果你有留意他（曾俊華）的公務生涯，會發現他每次上台都攞住本扮文件夾的東西，因為他真的會忘記，要照住讀，他未試過不看稿對住鏡頭說話，今次他竟然得，奇蹟呀！」

欲知專訪詳情，請留意明天（7月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）