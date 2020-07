王敏德和馬詩慧(Janet)的女兒王曼喜前天度過28歲生日,Janet昨天在社交網上載全家為囡囡慶祝生日合照,十分溫馨,Janet以英文寫道:"Nothing can stop our love for you ! Love you"﹗曼喜亦在instagram貼相,原來她的同性攝影師女友Elaine都有出席,果然融入家中,而Elaine興奮得攬實壽星女;另一張合照則是一家五口,相中王敏德惜囡囡塊面,Janet則惜肩膊,十分搞笑呢﹗

(即時娛樂)