馮盈盈網上為DSE考生打氣 緋聞男友鄭衍峰檢測呈陰性 (16:19)

馮盈盈昨日去了做新冠肺炎病毒檢測，回覆本報查詢時已表示過結果是陰性，到今日凌晨時份，馮盈盈在網上再報平安，並不忘勉勵今屆DSE考生，在疫情下專心應試，表明若有升學問題和疑難，她很樂意跟大家分享。至於緋聞男友鄭衍峰，原來亦有接受病毒檢測，結果跟馮盈盈一樣是陰性。

馮盈盈留言：「20200720 鑑於近日疫情更趨嚴峻 為安全起見 昨日我也接受了病毒檢測 收到結果是陰性 我也放心了 但在等待結果的時間中 心情十分忐忑 我想 等待放榜的DSE同學應該也是同樣憂心 特別因受疫情和停課影響 今屆考試有太多不確定性和不穩定性 由考試日期一改再改 到放榜形式可能改成歷史上首次網上發放成績 同學更加會感到緊張和困惑 覺得很難預測成績 前路茫茫 「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」 前面路途雖然漫長 但透過不懈追求和探索 終能求得真理和成功 老土都要講 公開試只是悠悠人生中一個章節 我真心佩服 同學們能順利完成今年DSE考試 這已是一個值得自豪的壯舉 在疫情的威脅下 一邊擔心自己的人身安全 一邊專心應試 還要克服所有惶恐不安 無論最後成績如何 同學們都已驕傲地通過人生其中一個最難忘的考試 剩下就不用再擔憂 如果你們有任何升學問題和疑難 當然要諮詢升學顧問和專家 我也樂意分享自己當年DSE放榜經驗和心得 加油😊我會陪著你們💪🏻 #HKDSE2020 #HKDSEers2020 #如有任何DSE放榜疑問想問我 #歡迎inbox😉」

鄭衍峰表示：「#covid19negative 這幾天見了很多人 抱歉讓大家擔驚受怕 #虛驚一場 #請放心 昨晚到目前收到很多問候 感恩有你們的關心和祝福 大家也要繼續小心謹慎 #希望確診者早日康復🙏」

（即時娛樂）