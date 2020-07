李璧琦(Becky)去年7月20日與圈外男友蘇銘熙(Adrian)結婚,今日剛好是一周年紀念日,她在社交平台寫下當了一年人妻的感受:「《#新手人妻 第366天》,過去一年,我們經歷著(着)前所未有的挑戰…身份(分)改變、人事物轉換、氣氛變化、工作更替、預計之外的朝夕相對、置身歷史洪流、重新認識世界的變幻莫測……雖然打從一開始,我們便明白天色不一定常藍,二人在路上總會遇到高山低谷,所以婚盟當天 #Ecclesiastes4v9to11 “Two are better than one...” 成為了我們的重心… 現在… 體會更深更清晰… 感恩沿途有您,給予我安心學習開放表達的平台、肉緊鼓勵支持安慰提醒、忍耐我的安靜慢熱良久思考… May our love grows stronger & deeper day by day... 💜Happy first anniversary Babe💗」

