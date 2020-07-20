【施匡翹確診】師弟謝高晉接獲通知 要準備入隔離營 (17:38)

女歌手施匡翹前天證實確診新冠肺炎，師弟謝高晉日前跟她、蔣嘉瑩及雷深如參與「仲夏日記Live暨新歌發布會」。謝高晉前天已到東區醫院檢查，幸好沒確診，不過他獲衛生署通知，要準備入隔離營：「昨天（19日）衛生署有打電話給我，叫我這一兩天預備入隔離營，基本上我已執好東西，正接受家居隔離，再看衛生署進一步安排，而今天收到消息，施匡翹及Apple姐（劉麗萍）情況好好多，希望他們快出院。我自己預備了健身用品，帶多幾套衫入營做運動，會帶多部琴入去，順便增值自己，希望之後可以健健康康和大家見面。」

另外，曾訪問過施匡翹的新城電台DJ林子謙，今天在社交網透露進入隔離營，他上載在旅遊巴士內的照片，他說：「雖然入面（隔離營）無冷氣，無電視。但可以係一個機會寫個好劇本，睇下書，整理下慈善協會啲文件，如無意外30號凌晨出返黎（嚟），大家不用擔心。我很好！這是一個人生體驗。同時，請不要再對那些中了病毒的人講啲難聽說話。佢地（哋）都唔想的。」

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（即時娛樂）