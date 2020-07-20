【揚威國際】許鞍華成首位華人女導演獲威尼斯金獅終身成就獎 (21:48)

第77屆威尼斯影展將於9月舉行，大會今日宣布頒發「金獅終身成就獎」予香港導演許鞍華（Ann）及英國影后泰達史雲頓（Tilda Swinton），許鞍華成為首位華人女導演獲此殊榮，揚威國際，為港爭光。

現年73歲的許鞍華接受《明報》訪問，開心表示：「最近香港無乜好消息，有這樣正面嘅消息係開心嘅。（會否出席親自領獎？）要睇情況可唔可以去先，我都想出席。」許鞍華由電視開始做起，跳進電影圈執導演筒，默默耕耘40多年，今次獲得表揚為港爭光，她都有點意外：「其實我在西方國家無乜人認識，我無乜戲在歐洲上映，係2011年《桃姐》在威尼斯影展攞獎後，之後2014年應威尼斯影展邀請擔任其中一個競賽單元評審主席，在當地逗留10多天，我才被大家所認識。獲終身成就獎好鼓舞，因為個獎唔係比賽，證明香港電影業有世界水準，間接肯定香港電影業的成就。」

許鞍華是香港1970、1980年代的香港新浪潮導演之一，曾6次獲得香港電影金像獎「最佳導演」，亦3次獲得金馬獎「最佳導演」，在香港影壇極有影響力。2010年由她執導、劉德華和葉德嫻主演的電影《桃姐》，不單止造就二人成為金像獎、金馬獎的影帝及影后，葉德嫻更憑此片奪得威尼斯電影節「最佳女演員」殊榮。

（即時娛樂）