【唔想累家人】姜皓文漏夜搵屋自我隔離：唔可以掉以輕心 (22:12)

姜皓文今日在網上報平安，透露他的檢測結果呈陰性，是很安全。但原來事件有後續，姜皓文為了家人安全，決定漏夜搬出暫住，跟他一同拍攝《刑偵日記》的黎諾懿，知道姜皓文要搵屋暫住，於是提議家中還有客房，不過姜皓文太太已快一步安排好隔離臨時的家，為他解決燃眉之急。

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姜皓文留言：「#這個演習太可怕了⋯到咗今日至意識到當晚我哋同病毒擦身而過係幾咁恐怖，口講冇事嘅⋯心裡（裏）盤算緊，如果中咗點算呢，屋企人點算呢⋯空白咗一下。到想到要和屋企人隔離的時候，太太已經快我一步，在短短時間之內為我安排咗一個隔離臨時的家，睇到佢地（哋）為我頻頻撲撲，又擔心又緊張，我難過又生氣地同自己講點解會咁㗎，一定唔可以有事呀。雖知今次事件係非常間接，同出事應該仲有一段距離，但已經非常之難受，死咗好多細胞。檢測報告冇事，可以鬆一口氣。雖然今次係虛驚一場，但我會繼續好好照顧自己，乖乖留係（喺）臨時的家直至拍完戲為止。大家一定唔可以掉以輕心，要做好防疫措施，『好好保護自己，就係照顧別人』⋯老婆，好掛住你&好多謝你💕」

（即時娛樂）