李幸倪4日拍3個MV考演技 陳漢娜擔任《幸福門》女主角 (23:21)

李幸倪（Gin Lee）剛推出新廣東歌《幸福門》，她早前於4天內完成3個MV拍攝，除了《幸福門》MV外，還有另外兩首派台歌MV。這3個MV以一個主題貫穿 - 「失格遊人」，意指一個人經歷完失去， 面對傷痛，怎樣尋回自己的本性而作出選擇。每個MV中的女主角都有著不同的缺失，亦有不同的態度去面對。

《幸福門》MV由陳漢娜擔任女主角，之後兩個MV分別由韋羅莎和Gin Lee任女主角，三個MV故事互相有關連，在同一間屋內發生。製作團隊花了半個月時間搭景，屋內陳設充滿懷舊味道。《幸福門》MV營造出1970年代畫面，其後兩首派台歌MV分別展現出1980年代和2020年畫面，為今次企劃度身訂做。這次像電影製作的MV拍攝，由同門歌手周殷廷做監製，張蚊和陳品任導演，整個團隊來自不同的電影專業範疇。

4日拍3個MV，Gin Lee通宵拍攝又考演技，她表示：「今次無論是MV的劇情，還是歌詞都十分連貫，是一個整體的企劃，而且電影感超強。MV中有很多道具都十分破格，是劇組專程四處搜羅。今次更加了很多戲劇性的場景，大考我演技，一改以往拍MV只是『靚女』擺甫士的形象。」

陳漢娜在《幸福門》MV演下半身癱瘓的女孩，講述她自出生後就長期留在房間裏，過著沒有陽光和自由的日子。

（即時娛樂）