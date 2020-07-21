【曾接觸確診者】商台DJ梁文禮檢測呈陰性 繼續自我隔離 (12:02)

商台DJ梁文禮曾跟阿佳接觸過，他自行到醫院接受檢測，結果為陰性。（梁文禮Instagram圖片 / 明報製圖）

61歲麥德羅與女友劉麗萍（Apple姐）、歌手施匡翹及宣傳人員阿佳確診新冠肺炎，引爆出娛樂圈傳播群組，人人自危。施匡翹、宣傳人員阿佳病發前遊走多間電台及電視台，不少圈中人也自行接受檢測及留家隔離。

曾跟阿佳接觸過的商台DJ梁文禮昨日在社交網報平台，表示其檢測結果為陰性。他說︰「話說，星期六（18/7）一做完『903豁達推介』，真係5pm一報完時就洗版式收到msg『佳哥確診咗！』。佳哥就係大家睇報導（道）所形容為『freelance宣傳人員』，而佳哥係喺星期五（17/7）帶新人謝高晉嚟我節目做訪問。」

「一收到呢個消息，即通知公司，留咗喺電台唔敢走住，當日夜晚即同接觸過佳哥嘅阿金、阿傳一齊去檢驗，喺醫院折騰咗兩個幾三個鐘，拎個樽返去，第二朝留唾液再交番醫院，今朝收到醫館局訊息。」

「雖然呢個初步測試陰性，但係都唔代表100%無感染，所以呢兩日都唔會返去做節目住，盡量留喺屋企。最後想講嘅係，啲菌越（愈）來越（愈）近，梗有一個喺左近，大家要無時無刻都帶（戴）罩，唔好有身體接觸，洗多啲手，少啲出街，祝大家身體健康，送上呢期最啱聽兩首歌 : RubberBand《百毒不侵》、許廷鏗《NEGATIVE》。」

（即時娛樂）